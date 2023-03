Laufserie Crossläufer trauern um Waldemar Hartmann

Die Leichtathletik (in jungen Jahren war er ein guter Hochspringer, und viele Läufe der Vulkaneifelserie) war eines von Hartmanns sportlichen Steckenpferden. Besonders angetan aber hatte es ihm der Skisport. Mit 80 bewältigte er zum letzten Male den Engadin-Skimarathon. Im Sommer war das Rennrad eines seiner Lieblingssportgeräte. Und eben die Laufschuhe. In Hartmanns Crosslauf-Fußstapfen kann in Birgel Arnold Otten treten. Wie der Dauner in der Altersklasse M80 kämpfen auch in 24 weiteren Wertungskategorien die Sportler noch um den Gesamtsieg in der Vulkaneifel-Serie.