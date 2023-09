Warum die Berliner Weltrekordstrecke 42 Meter zu lang ist Warum die Berliner Marathon-Weltrekordstrecke 42 Meter zu lang ist

Gerade wenn es wie beim Berlin-Marathon um Weltrekorde geht, ist der Aufwand enorm. Roth hat die 42.195 Meter, auf der der Kenianer Eliud Kipchoge im vergangenen Jahr in Berlin die Bestmarke auf 2:01:09 Stunden geschraubt hat, vermessen. So gesehen ist der Konzer ein Weltrekordmacher - und Frühaufsteher! „Wir müssen die Strecke in Ideallinie vermessen. Auch wenn es gegen die Einbahnstraße geht“, erklärt Roth. In Berlin oder Frankfurt ist er deshalb auch schon einmal mit Polizeibegleitung und am frühen Morgen unterwegs. Sich einfach aufs Fahrrad zu setzen und eine Strecke abzufahren reicht aber nicht.