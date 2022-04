Staffelmeisterschaft : Weiterer Weg zur Rheinland-Meisterschaft als zur DM

Katzenelnbogen Die Rheinland-Staffel-Meisterschaften am Samstag (9.4.) sind für die Mittelstreckler der Region ein erster Fingerzeig nach dem Wintertraining.

Der Weg zur den Rheinland-Meisterschaften in den Langstaffeldisziplinen ist für die Leichtathleten der Region Trier am kommenden Samstag (9.4.) weiter, als die Fahrt bei einer möglichen Teilnahme an den nationalen Titelkämpfen. In Katzenelnbogen im Taunus werden die Rheinlandtitel vergeben. Gut zwei Stunden im Auto müssen von Trier aus veranschlagt werden. Zu einem DM-Start am letzten Mai-Sonntag in Mainz kommt man schneller.