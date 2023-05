Leichtathletik-Rheinlandmeisterschaften im Moselstadion Weltrekordlerin drückt die Daumen

„Es juckt immer noch“, sagt Gabriele Kramer. Leichtathletik im Moselstadion hat sie sich schon öfters inkognito angeschaut. Seit Jahren wohnt sie mit ihrem dänischen Ehemann in Wasserliesch. In den Wurfring geht sie aber nicht, die Bewegungsabläufe sind ihr immer noch präsent. Daniel Steup, Diskuswurftrainer beim SFG Bernkastel-Kues (einem Mitgliedsverein der LG Bernkastel-Wittlich) bekommt manchen Tipp. Eine schöne Serie Steups Schützling Nele Anton hingelegt, sagt die Weltrekordlerin. Im letzten Versuch kommt die 17-Jährige auf 39,58 Meter und damit auf weniger als 40 Zentimeter an ihre persönliche Bestweite (39,97) heran. Nele Antons ebenfalls erfolgreiche U-18-Titelverteidigung im Kugelstoßen war das i-Tüpfelchen. Das Daumendrücken der Weltrekordlerin hat genutzt!