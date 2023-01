Leichtathletik : Wenn die zweiten Plätze die besseren sind

Nachwuchsleichtathletin Elenor Servatius vom Athletic-Team Wittlich (hier bei den Freiluft-Landesjugendmeisterschaften) war mit die erfolgreichste Teilnehmerin aus der Region Trier bei den rheinland-pfälzischen U-18-Hallenmeisterschaften. Foto: Holger Teusch

Ludwigshafen Vor 14 Jahren gab es zuletzt mehr Landeshallentitel für den U-18-Leichtathletik-Nachwuchs der Region Trier. Die besten Leistungen erzielten Elenor Servatius und Jason Hoffmann aber als Zweitplatzierte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

Der kleinen Schwester von Zehnkampf-Welt- und Europameister Niklas Kaul musste Elenor Servatius den Vortritt lassen. Silber im 60-Meter-Hürdensprint war für die 15-Jährige vom Athletic-Team Wittlich (ATW) aber ebenso Gold wert, wie der zweite Platz von Jason Hoffmann im Hochsprung der rheinland-pfälzischen U-18-Hallenmeisterschaften. Mit ihren Leistungen gehören Servatius und der Leichtathlet von der LG Bernkastel-Wittlich zu den Besten ihrer Zunft in Deutschland.

Niklas Kauls jüngere Schwester Emma setzte sich am Sonntagnachmittag in 8,64 Sekunden an die Spitze der deutschen U-18-Jahresbestenliste über 60 Meter Hürden. Servatius folgte nur elf Hundertstelsekunden dahinter: 8,75 Sekunden - unter neun Sekunden ist in der Halle bisher noch keine Hürdensprinterin aus der Region Trier geblieben. Bezirksrekord ist es trotzdem nicht. Denn die U-18-Juniorinnen laufen über die 76,2 Zentimeter hohen Hindernisse, ab 18 Jahre sind die Hürden 83,8 Zentimeter hoch. Nur Rennen über die Frauen-Hürden gelten auch zur Qualifikation für die deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften (Qualifikationszeit: 9,10 Sekunden), sodass Servatius momentan nicht mit einem Start Ende Februar in Dortmund planen kann.

Info Rheinland-Pfalz-Hallenmeisterschaften U 18 (In Klammern die Platzierung in der Rheinland-Wertung.) Weibliche Jugend U 18, 60 m: 4. (1.) Mia Louisa Schmitz (Wittlich/LG Idar-Oberstein) 8,00 Sekunden, 6. (2.) Elenor Servatius (Athletic-Team Wittlich) 8,11 (Vorlauf 7,99). 200 m: 7. (2.) Hannah Schwind (PST Trier) 27,72 Sekunden. 400 m: 1. Mara Sophie Schmitz (Wittlich/LG Idar-Oberstein) 59,61 Sekunden, 2. Greta Sonnenberg (PST Trier) 64,59, 3. Marlene Moll (PST Trier) 64,89. 1500 m: 2. Lisa Sprünker (Athletic-Team Wittlich) 6:13,87 Minuten. 60 m Hürden: 2. (1.) Servatius 8,75 Sekunden, 5. (3.) Schwind 9,27. Hoch: 3. (2.) Livia Kahl (LG Bernkastel-Wittlich) 1,50 m. Weit: 1. Servatius 5,43 m, 4. (2.) Schwind 5,15. Männliche Jugend U 18, 60 m: 6. (3.) Albrecht Hamisch (TG Konz) 7,35 Sekunden (Vorlauf: 7,30), 9. (4.) Jonas Schnitzius (LG Bernkastel-Wittlich) 7,45. 200 m: 6. (2.) Florian Leitz (PST Trier) 24,35 Sekunden. 400 m: 1. Leitz 55,28 Sekunden. 1500 m: 1. Louis Decker (PST Trier) 4:23,45 Minuten. Hoch: 2. (1.) Jason Hoffmann (LG Bernkastel-Wittlich) 1,95 m. Weit: 5. (2.) Hoffmann 5,53 m. Kugel (5 kg): 4. (2.) Schnitzius 10,66 m. alle Ergebnisse

Dafür aber Jason Hoffmann! Der Schützling von Christoph Thomas am LG-Bernkastel-Wittlich-Stützpunkt des TV Morbach musste sich in einem Hochsprung-Krimi mit 1,95 Metern Johannes Böcher (USC Mainz/1,98) geschlagen geben. Nachdem Hoffmann seine bisherige persönliche Bestleistung von 1,92 Metern im dritten Versuch meisterte, überwand er wie Böcher die nächste Höhe im zweiten Versuch. Der Mainzer hatte anschließend bei 1,98 Meter das Glück, dass die Latte bei ihm im dritten Versuch noch liegen blieb. 1,95 Meter bedeuteten für Hoffmann aber Jugend-Hallen-DM-Norm und wie Servatius' Hürdensprint Platz vier in der deutschen U-18-Jahresbestenliste.

Mit 7,99 Sekunden im 60-Meter-Vorlauf (Finale 8,11 Sekunden, sechster Platz) und vor allem ihrem Weitsprung-Titel war Servatius die erfolgreichste Nachwuchsathletin der Region in der einzigen vollständig für Wettkämpfe geeigneten rheinland-pfälzischen Leichtathletikhalle in Ludwigshafen. Mit 5,43 Metern schrammte die Schülerin aus Großlittgen zum wiederholten Mal knapp an Mareike Metz' (PST) Weitsprung-Hallenbezirksrekord (5,46) vorbei. Fast hätte es sogar zwei Weitsprung-Medaillen gegeben. Aber im letzten Versuch musste Hannah Schwind (PST) den Bronzeplatz räumen, als Viola Gerst (Edenkoben) ihre 5,15 Meter um fünf Zentimeter übertraf. Dafür gab es den vollen Medaillensatz über 400 Meter. Beim Sieg der für die LG Idar-Oberstein startenden Wittlicherin Mara Sophie Schmitz in 59,61 Sekunden belegten Greta Sonnenberg (64,59) und Marlene Moll (64,89, beide PST) Platz zwei und drei.

Jason Hoffmann von der LG Bernkastel-Wittlich (hier beim Freiluft-Sportfest in Konz 2022) hat gleich bei seinen ersten Hallenmeisterschaften mit 1,95 Metern die Qualifikationsnormfür die Jugend-Hallen-DM erfüllt. Foto: Holger Teusch