Leichtathletik : Wer gewinnt die Kondelwaldlauf-Siegerschuhe?

Bengel Der TuS Bengel plant am 2. Juli zum achten Mal den Kondelwaldlauf durch das große Waldgebiet und am Kloster Springiersbach vorbei.

Wieder um Siegerschuhe als Pokale geht es am ersten Juli-Samstag (2.7.) bei der achten Auflage des Rund um Bengel und Springiersbach. Der TuS Bengel bietet ab 16 Uhr das von vor der Pandemie gewohnte Programm von Bambini- (300 Meter, Kinder 2015 und später geboren), Kinder- (1 km, Jahrgänge 2011-14), Jugend- (2 km, 2007-10) und Jedermann- und Firmenlauf mit Walking (5 km) an. Höhepunkt ist mit Start um 18 Uhr der Kondelwald-Hauptlauf über zehn Kilometer. Die Sieger der Altersklassen erhalten in Bengel seit Jahren einen goldfarbenen Siegerschuh. Start und Ziel sind am Vereinssportplatz mitten im Ort. Die Fünf- und Zehn-Kilometer-Strecke führt durch das weitläufige Waldgebiet des Kondel mit dem altehrwürdigen Kloster von Springiersbach. Anmeldungen telefonisch (06542/2436) und online (www.kondelwaldlauf.de) bis 30. Juni und am Veranstaltungstag bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start vor Ort.