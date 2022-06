Stadtlauf : Wieder Citylauf-Feeling in Saarburg (Teilnehmerliste)

Saarburg 640 Läufer haben sich vorab für den siebten Saarburger Stadtlauf angemeldet. Die Drittplatzierten der letzten Auflage, Lea Sanwald und Martin Müller, dürfen auf den Sieg hoffen.

Die Citylauf-Atmosphäre kehrt in die Laufszene der Region Trier zurück! Beim Saarburger Stadtlauf am heutigen Freitag (1. Juli, ab 17 Uhr) dürfte das so deutlich werden, wie bei bisher keiner Laufveranstaltung in der Region seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Der Lauf ist Auftakt zu den Saarburger Markttagen. Die Strecken führen teilweise zwischen den Marktständen hindurch und entlang der Saar. Es handelt sich weitgehend um den selben Zehn-Kilometer-Parcours, auf dem bereits in den 1990er Jahren viermal und mit Siegerzeiten unter 30 Minuten über zehn Kilometer sehr schnell gerannt wurde.