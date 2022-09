Leichtathletik : Wieder Halbmarathon beim Pronsfelder Prümtallauf

Laufspaß auf flachen Strecken im Prümtal und dem landschaftlich reizvollen Halbmarathon bietet die LG Pronsfeld-Lünebach am 24. September bei ihrem 35. Volks- und Straßenlauf. Foto: Holger Teusch

Pronsfeld Außer dem Zehn-Kilometer-Rennen im Rahmen des Bitburger-0,0%-Läufercups bietet die LG Pronsfeld-Lünebach wieder einen 21,1-Kilometer-Landschaftslauf an.

Schnell und auf Zeit auf flacher Strecke oder die Eifellandschaft genießend laufen, alles ist beim 35. Pronsfelder Volks- und Straßenlauf am 24. September möglich. Sechs Wettbewerbe, angefangen vom Bambinilauf über 200 Meter für die Jüngsten, über einen 1000-Meter-Kinder- und Jugendlauf über fünf Kilometer für Läufer und Walker und dem flachen Zehn-Kilometer-Lauf im Rahmen des Bitburger-0,0%-Läufercups bis hin zum Halbmarathon bieten die Organisatoren der LG Pronsfeld-Lünebach an. Die Veranstaltung war 2021 nach einem Jahr Corona-Pause eine der wenigen, die trotz der schwierigen Bedingungen ein, wenn auch kleines Teilnehmerplus gegenüber der Zeit vor der Pandemie verzeichnen konnte. Die Online-Anmeldung (www.chiplauf.de) endet am 22. September um 19 Uhr. Spannung verspricht vor allem das Zehn-Kilometer-Rennen, zu dem sich bereits die beiden ehemaligen Rheinlandmeister Yannik Erz (Ausdauerteam.de Morbach) und Martin Müller (LG Meulenwald Föhren) angemeldet haben.