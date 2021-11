Crosslauf : Wieder keine Eifelkreis-Crosslaufmeisterschaft

Sportplatz und Brücke in Waxweiler, über die jahrzehntelang die Langstrecke des Crosslauf der Bitburg-Prümer Kreismeisterschaften führte, können nach den Schäden durch die Juli-Flut in diesem Jahr nicht genutzt werden. Foto: Holger Teusch

Waxweiler Die traditionsreichen Geländeläufe in Waxweiler fallen auch wieder aus. In diesem Jahr nicht wegen Corona, sondern wegen des Sommer-Hochwasser und dessen Folgen.

Evelyn Schmitz von den Eifelläufern und Patrick Gillenkirch von der LG Pronsfeld-Lünebach können sich noch ein drittes Jahr amtierende Crosslaufmeister des Eifelkreises Bitburg-Prüm nennen. Nachdem 2020 die traditionell im Rahmen des Crosslaufs in Waxweiler durchgeführten Titelkämpfe wegen der Corona-Maßnahmen der zweiten Welle ausfielen, fällt die für den 20. November geplante Veranstaltung des SV Waxweiler in diesem Jahr primär wegen der Hochwasser-Schäden aus.

Der von der Prüm von fast drei Seiten umflossene Sportplatz fiel der Flut im Juli ebenso zum Opfer wie die Brücke vom Sportplatz in den Wald, über die die Strecken für die Erwachsenen führen. Auch Teile des Parcours für den Nachwuchs wurden in Mitleidenschaft gezogen, erklärt Crosslauf-Organisationsleiterin Rita Brandenburg. Auch wenn die aktuelle Corona-Verordnung die Durchführung als reine Freiluftveranstaltung ermöglichen würde, macht damit der Klimawandel einen Strich durch die Rechnung. „Wir hoffen, dass alles nächstes Jahr wieder behoben ist“, sagt Rita Brandenburg. Der Waxweiler-Cross war der letzte verbliebene Querfeldeinlauf der ehemaligen Eifel-Crosslauf-Serie. Die integrierten Kreismeisterschaften dienten vor allem für den Nachwuchs als niederschwelliges Angebot zum Wiedereinstieg in die Wettkämpfe nach der Herbsttrainingspause.