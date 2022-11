Nachtlauf in der Eifel : Wieder Nachtlauf um den Wallenborner Geysir

Die vielen Lichter am Streckenrand machen die besondere Atmosphöre beim einzigen winterlichen Nachtlauf der Region in Wallenborn in der Vulkaneifel aus. Foto: Holger Teusch

Wallenborn Zum 16. Mal organisiert der SV Wallenborn am Samstag (19.11.) den sogenannten Brubbellauf in der Eifel. Nach zwei ausgefallenen Veranstaltungen fällt der Neustart nicht ganz leicht.

Das gilt zumindest für die Teilnehmer. Höhepunkt sind die Läufe über rund vier und zehn Kilometer. Dann ist es ganz dunkel und die Feuerschalen am Streckenrand kommen voll zu Geltung. Als Nachtlauf im Winter ist der Brubbellauf eine Besonderheit in der Region. Die etwa zwei Kilometer lange Laufrunde ist natürlich auch von den Straßenlaternen ausgeleuchtet. Die Wallenborner sorgen aber mit Feuerschalen für eine besondere Atmosphäre. Es grenzt an eine Sisyphusarbeit viele Dutzend davon am Streckenrand aufzustellen und auch anzuzünden. Zusätzlich gibt es an verschiedenen Stellen der Laufrunde Musik. Viele Fans stehen traditionell bei Start und Ziel zwischen Sportplatz und Turnhalle. Außerdem werden die Läufer an der Kirche, wo sich die Zuschauer am Glühweinstand aufwärmen können, verstärkt angefeuert. Wer Glück hat, kann während des Laufs die Eruption des Kaltwassersgeysirs am Streckenrand erleben. Die Wallender Born oder auch Brubbel genannte Quelle gibt dem Ort seinen Namen.