Straßenlauf Wieder Rekorde von Saarländern an der Mosel?

Nachdem die Veranstaltung der Spvgg Mülheim-Brauneberg vor einem Jahr wegen Bauarbeiten in Wintrich durchgeführt wurde, ist Blums Vereinskameradin Katharina Welker am Samstag (15.4.) Kandidatin für die Marke der Luxemburgerin Jenny Gloden (2021: 37:31 Minuten). Erst vor gut einem Monat hatte sich die amtierende Deutsche Hochschulmeisterin über zehn Kilometer auf 36:39 Minuten gesteigert. Für Vorjahresgewinnerin Tine Hausmann und die in diesem Jahr erstmals auf Zeiten unter 40 Minuten verbesserte Teresa Frank wird es schwer, an Welkers Favoritenstellung zu rütteln. Die letztjährige Deutsche Seniorenmeisterin Yvonne Engel (alle drei LT Schweich), die zweimal den nicht mehr im Rahmen des Zeppelinlaufs durchgeführten Halbmarathon gewann, aber noch nie die zehn Kilometer, will den Zeppelinlauf für einen Test ihres Marathonrenntempos nutzen. Geplant ist ein Start in Hamburg Ende des Monats.