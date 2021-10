Laufen : Wieder schnelle Läufe im Industriepark

Extra

Letzte Chance auf einen Halbmarathonlauf in der Region Trier in diesem Jahr! Am Freitag, 15. Oktober läuft die Meldefrist für den IRT-Park-Halbmarathon mit Rheinlandmeisterschaft aus. Die Veranstaltung der LG Meulenwald Föhren ist wie bereits im vergangenen Jahr das einzige flache 21,1-Kilometer-Rennen in der Region Trier auf Bestenlisten-konformer, flacher Strecke. Online-Meldungen: www.chiplauf.de