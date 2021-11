Crosslauf : Wiedersehen mit LGV-Läufern

Bei den Crosslauf-Bezirksmeisterschaften in ihrem Heimatort Kelberg wollen die Brüder Mirco (verdeckt) und Enrico Zenzen von der LG Vulkaneifel nach langer Zeit wieder die Spikes schnüren. Foto: Holger Teusch

Kelberg So hoch hinaus wie noch nie geht es am Sonntag (21.11.) bei den Crosslauf-Bezirksmeisterschaften. In Kelberg in der Hoch-Eifel schnüren auch die Lokalmatadoren Enrico und Mirco Zenzen die Spikes.

Von Holger Teusch

Im äußersten nordöstlichsten Winkel des ehemaligen Regierungsbezirks Trier, in Kelberg unweit des Nürburgrings, finden am Sonntag (21.11.) die Bezirksmeisterschaften im Crosslauf statt. 117 Läufer aus 15 Vereinen haben sich für die Titelkämpfe angesagt, die ursprünglich bereits im Februar ausgerichtet werden sollten, aber wegen der Corona-Einschränkungen verschoben werden mussten.

In der Hohen Eifel wird es ein Wiedersehen mit einigen starken Läufern der LG Vulkaneifel (LGV) geben. So sind die aus Kelberg stammenden Enrico und Mirco Zenzen gemeldet. Zusammen mit Jakob Gieße, Neuzugang Markus Schweikert und dem LG-Vorsitzenden Yannik Duppich dürften die LGV-Teams auf Mittel- und Langstrecke nicht zu schlagen sein. Auch die Einzeltitel dürften in der Eifel bleiben.

Auf der 4,1 Kilometer langen Mittelstrecke geht der Sieg nur über die mehrfache Rheinland-Seniorenrekordlerin Julia Moll vom Post-Sportverein Trier (PST). Im Langstreckenrennen treffen Michelle Bauer (LT Schweich) und Miriam Engel-Haumann (TG Konz) auf PST-Neuzugang Anne Meier (vom pfälzischen TV Hinterweidenthal), die bereits beim Crosslauf in Wittlich Ende Oktober das Mittelstreckenrennen gewonnen hatte.

Die DJK Kelberg mit Organisationsleiter Ludwig Mauren hat zwei Rundstrecken samt Überquerung eines Baches abgesteckt. Der Ausrichterverein ist mit einigen Nachwuchsläufern den den U-14- und U-16-Wettbewerben vertreten.

Die gesamte Veranstaltung findet unter Anwendung der 3G-Regeln (geimpft, genesen oder tagesaktueller Test) statt. Ungeimpfte Schüler benötigen wegen der Testungen in den Schulen keinen Nachweis. Nachmeldungen am Wettkampftag sind für Inhaber einer Lizenz des Leichtathletik-Verbands möglich, wenn dadurch der Veranstaltungsablauf nicht gestört wird.

Zeitplan:

13.00 Uhr Rahmenwettbewerb Kinder U 12 (Jahrgänge 2010/11) 1450 Meter

13.15 Uhr Jugend U 14 (2008/09) 1450 Meter

13.30 Uhr Jugend U 16 (2006/07) 2150 Meter

13.45 Uhr Mittelstrecke mit U-18- und U-20-Wertung (Jahrgänge 2001 und älter) 4100 Meter

14.30 Uhr Ü-50-Senioren (Jahrgänge 1971 und älter) 6050 Meter