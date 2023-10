Lauftipps für den Winter Auf diesen Strecken können Läufer auch im Dunkeln trainieren (mit Karte)

Alle Abendläufer können sich schon einmal auf den alljährlichen Schock einstellen: Am 29. Oktober werden die Uhren von Sommer- auf Winterzeit umgestellt. Die Sonne geht in Trier dann bereits um 17.17 Uhr unter. Dann wird es für die Allermeisten kaum mehr möglich sein, nach Feierabend im Hellen, sei es auch nur im Dämmerlicht, draußen Sport zu treiben. Die Laufschuhe bis zum Frühjahr an den Nagel hängen, muss man trotzdem nicht. Laufbandtraining im Fitness-Studio oder gar im eigenen zu Hause ist aber nicht jedermanns Sache und bringt zusätzliche Ausgaben. Wir zeigen, wie und wo man in der Region auch im Winter draußen laufen und Sport treiben kann.