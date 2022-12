Winterlauf : Lange Hose sprintet schneller als kurze

Ellscheid Einen Wintertraum bei minus fünf Grad erlebten knapp 100 Läufer zum Auftakt der Vulkaneifel-Crosslauf-Serie in Ellscheid. Muskeln warm halten, zahlte sich aus.

Die dicke Winterjacke bis kurz vor dem Start und die lange Hose während des Rennens anzubehalten, zahlte sich für Tim Fuhrmann aus. Seine etwas wärmeren Muskeln waren beim Winter-Crosslauf in Ellscheid im Endspurt am schnellsten. „Es war optimal“, sagte der 17 Jahre alte Jugend-DM-Teilnehmer vom TV Cochem. „Die Strecke war hart und nicht so glitschig, wie beim letzten Crosslauf, den ich gemacht hatte und bei dem ich gestürzt war“, erzählte er.

Und seine warme Muskulatur war im Endspurt leistungsfähiger als die von Finn Willars. Der Triathlet des SV Gerolstein hatte auf eine kurze Hose und mehr Beweglichkeit gesetzt. Mit einem harten Sprint zog Fuhrmann auf den letzten 200 Metern an seinem ein Jahr älteren Konkurrenten vorbei und siegte auf den rund vier Kilometern der Mitteldistanz in 14:43 Minuten. Dass Willars (fünf Sekunden hinter Fuhrmann) am Ende austrudeln ließ, hing einerseits damit zusammen, dass der Drittplatzierte, der bereits 56-Jährige (!) Günter Willems (SV Neunkirchen-Steinborn) 35 Sekunden hinter lag.

An diesem vierten Adventssamstag fühlten sich minus fünf Grad im strahlenden Sonnenschein schon fast angenehm an. Angenehmer jedenfalls als die gleiche Temperatur im feucht-kalten Nebel in tieferen Lagen. „Wir sind extra deshalb gekommen, weil es hier wärmer ist“, erzählte der Vorsitzenden des Lauftreffs Schweich, Dirk Engel. Belohnt wurden die Moselläufer in der Vulkaneifel mit einem Wintertraum mit Puderschnee und Raureif an den Bäumen. - Und einem erfolgreichen dazu. Dirk Engels Ehefrau Yvonne gewann in 35:13 Minuten über acht Kilometer. Hinter Yvonne Kalbusch-Fürsatz (Master of Desaster/36:38) teilten sich mit Katja Leis und Michelle Bauer (beide 37:53) zwei LTS-Läuferinnen den dritten Platz. Noch erfolgreicher war nur die LGV. Außer Zenzen auf der Lang- siegte LGV-Läuferin Katharina Fröhlig (16:54) auf der Mittelstrecke.