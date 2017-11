später lesen Crosslauf Wintricher Crosslauf verspricht beste Bedingungen für luxemburgischen Meister FOTO: Holger Teusch / Holger Teusch, Unterm Bergfried 20, 54538 Bausendorf, Telefon 06532/954022 FOTO: Holger Teusch / Holger Teusch, Unterm Bergfried 20, 54538 Bausendorf, Telefon 06532/954022 Teilen

Auf der flachsten Crosslaufstrecke der Region wird am Samstag (2. Dezember, Beginn 13.30 Uhr) der zweite Wertungslauf zur Mosel-Crosslauf-Serie durchgeführt. Der Parcours am Moselufer in Wintrich muss wegen des hohen Wasserstandes der Mosel voraussichtlich aber etwas abgeändert werden. Die Passagen über die Uferböschung hinab zum Fluss könnten herausfallen. Für einen ausreichenden Schwierigkeitsgrad auf dem zuschauerfreundlichen Wiesenparcours dürfte aber die feuchte Witterung der vergangenen Wochen gesorgt haben. Von Holger Teusch