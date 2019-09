Leichtathletik : Gesa Krause gewinnt WM-Bronze

Doha Im schnellsten Weltmeisterschaftsrennen über 3000 Meter Hindernis der Frauen gewinnt Gesa Krause vom Verein Silvesterlauf Trier die Bronzemedaille mit deutschem Rekord 9:03,30 Minuten.

Was für ein Rennen, was für ein Erfolg! Gesa Krause hat die erste Medaille für Deutschland bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha gewonnen. Die 27-Jährige vom Verein Silvesterlauf Trier musste über 3000 Meter Hindernis nur Weltrekordlerin Beatrice Chepkoech aus Kenia (8:57,84 Minuten) und der US-Amerikanerin Emma Coburn (9:02,35) den Vortritt lassen. Mit 9:03,30 Minuten lief Krause wieder deutschen Rekord.