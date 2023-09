Medaillenlose Leichtathletik-Weltmeisterschaft WM-Nullnummer! Und die Leichtathletik in der Region?

Das Nationaltrikot schon einmal getragen hat Hochspringerin Anna-Sophie Schmitt. Auch die Junioren-Weltmeisterschaftsteilnehmerin aus Salmtal-Dörbach fühlt sich durch die WM-Nullnummer eher motiviert: „Wir wollen es besser machen!“ Schmitt glaubt jedoch, dass die Voraussetzungen, in die nationale oder gar internationale Spitze vorzudringen, zumindest in ihrer Disziplin in der Region nicht gegeben sind. „Ich denke, wenn ich nicht nach Saarbrücken gewechselt wäre, wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt stehe“, sagt die Deutsche Hochsprung-Vizemeisterin der Frauen, die sich in diesem Jahr auf 1,84 Meter verbesserte. Der Wechsel ans Sportinternat im Saarland, zum SV Go! Saar 05 und zu Trainer Lars Albert mit 16 Jahren waren entscheidend für die Leistungsentwicklung. „Schule und Leistungstraining miteinander zu vereinbaren, ist ab der Oberstufe schwierig, wenn man teilweise bis 17 Uhr in der Schule ist“, verdeutlicht die 19-Jährige, die in Köln Sport studieren will. Am Sportgymnasium im Saarland habe sie zwar ein halbes Jahr länger bis zum Abitur gebraucht, aber bis zu zehn Wochenstunden weniger Unterricht gehabt.