Leichtathletik : WM-Schiedsrichter und EDV-Pionier aus der Unterwelt

Traben-Trarbach Weil er nicht turnen konnte, wurde Rolf Zang Leichtathlet. Weil er auch in hektischen Situationen einen kühlen Kopf behält, wurde er zum EDV-Fachmann beim Kröver Mitternachtslauf und zum WM- und EM-Kampfrichter. Mit 80 Jahren ist der Traben-Trarbacher immer noch aktiv.

Nachdem er seine Spikes an den Nagel gehangen hatte und als Grundschullehrer zuerst in Traben-Trarbach, später als Schulleiter in Reil beruflich Fuß gefasst hatte, sorgte Zang dafür, dass andere die Sportschuhe schnürten. Zeitweise sei er an bis zu 15 Wochenenden im Jahr zu Wettkämpfen unterwegs gewesen. Als Kampfrichterwart im Leichtathletik-Verband Rheinland (von 1998 bis 2011) half er auch beim Vergleichskampf „Pokal der Freundschaft“ zwischen Mannschaften aus Deutschland, Belgien, Frankreich, Luxemburg und den Niederlanden in Koblenz. Als er am frühen Morgen des Wettkampftages im Stadion Oberwerth ankam, erklärten die örtlichen Ausrichter, dass das Schutznetz des Hammerwurfkäfigs kaputt sei und diese Disziplin in Bad Neuenahr-Ahrweiler ausgetragen werden müsse. Für Zang ein Unding bei einem Mannschaftswettkampf. Weil bei ihm zu Hause das alte, aber intakte Schutznetz des Traben-Trarbacher Hammerwurfkäfigs lagerte, fuhr Zang kurzerhand noch einmal an die Mosel, um das Netz nach Koblenz zu bringen.