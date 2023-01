Skilanglauf : WM wie Weltcup: Jan Stölben 18. in Sprint

Jan Stölben aus Manderscheid verpasste bei der U-23-Weltmeisterschaft der Skilangläufer in Kanada den Einzug ins Sprint-Halbfinale lediglich um eine halbe Sekunde. Foto: privat

Whistler Der Manderscheider Skilangläufer verpasst das Sprint-Halbfinale der U-23-Weltmeisterschaft im kanadischen Whistler um eine halbe Sekunde.

Die gleichen Platzierungen wie eine Woche zuvor im Weltcup in Levigno erreichte Jan Stölben im Sprint bei der U-23-WM am vergangenen Wochenende. Damit war für den Manderscheider im kanadischen Whistler im Viertelfinale Endstation.

Das Ausscheiden war für Stölben richtig bitter. Auch wenn der Wettkampf in der klassischen Parallelschritt-Technik ausgetragen wurde, die Stölben weniger gut liegt, das Halbfinale hatte der 21-Jährige vom SLV Ernstberg im Visier gehabt. Mit der neuntbesten Zeit von 2:46,72 Minuten im Prolog über 1,2 Kilometer startete er ebenso gut in den Wettkampf, wie beim Weltcup. Im Viertelfinale, in denen die 30 Besten aufgeteilt in Sechser-Gruppen die Starter für die nächste Runde ermittelten, ging es für Stölben zunächst hoffnungsvoll los. Der einzige Rheinland-Pfälzer in der Skilanglauf-Nationalmannschaft lief in der ersten Kurve zwar auf der ungünstigeren Außenbahn, meisterte aber auch die Abfahrt nach dem Startanstieg souverän. Zu Beginn der letzten Kurve, rund 300 Meter vor dem Ziel lag Stölben zunächst sogar günstig auf der Innenbahn in Führung, bevor seine Konkurrenten außen noch mehr beschleunigen und den Wintersportler aus der Vulkaneifel einengen konnten.

Im Schlussspurt fiel Stölben noch vom dritten auf den vierten Platz zurück. Es war extrem eng. Eine halbe Sekunde fehlten ihm am Ende auf den zweiten Platz und damit den Halbfinaleinzug. Für die Lucky-Loser-Regelung, mit der die zwei verbleibenden Startplätze besetzt wurden, war Stölbens Viertelfinal-Rennen drei Sekunden zu langsam.

U-23-Weltmeister im Sprint wurde der Norweger Ansgar Evensen, der sich bereits am Ende des langen Startanstiegs so weit absetzte, dass er seinen Konkurrenten in der Abfahrt keinen Windschatten mehr bot. Stölben belegte in der Gesamtabrechnung wie beim Weltcup in Italien den 18. Platz und lag damit sechs Plätze weiter vorne als 2022.