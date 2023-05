Leichtathletik-Rheinlandmeisterschaften Wurf über halben Sportplatz bringt Titel im Lauf-Mehrkampf

Die halbe Sprintgerade legte Theo Knobs Ball schneller zurück, als Weltrekordler Usain Bolt 50 Meter sprinten konnte. Über den halben Sportplatz warf der 15-Jährige vom Post-Sportverein Trier (PST) am vergangenen Sonntag bei den Rheinlandmeisterschaften in den sogenannten Blockwettkämpfen in Hachenburg im Westerwald das 200 Gramm schwere Sportgerät. Damit sicherte sich Knob endgültig den Sieg im Fünfkampf mit dem Schwerpunkt auf den Laufdisziplinen (sogenannter „Block Lauf“) den Rheinlandmeistertitel. Es war einer von acht für die Nachwuchs-Leichtathleten der Region Trier. Damit ist exakt das Niveau von vor der Covid-19-Pandemie erreicht. Vor vier Jahren stand der Nachwuchs aus dem Westen des Leichtathletik-Verbands Rheinland genauso oft ganz oben auf dem Podest.