Traillauf über acht Stunden 3530 Lauf-Kilometer bringen 1800 Euro

Ein Trierer gewinnt, eine Frau läuft am weitesten und die First Responder der VG Trier dürfen sich dank Startgeldern und weiteren Spenden über eine Unterstützung von 1800 Euro freuen! Die Premiere des Acht-Stunden-Wurzeltrails war für Organisator Stefan Petry ein voller Erfolg. „Alle waren zufrieden, somit bin ich es auch“, erklärte der Osburger. 110 Teilnehmer legten zusammen 706 Fünf-Kilometer-Runden über Stock und Stein und viele die Waldpfade durchziehende Wurzeln zurück. Das ergab 3530 zurückgelegte Kilometer und 116.490 Das alles bei vorgezogenem Aprilwetter. „Bis auf Schnee war alles dabei: Sonne, Hagel, Regen, Sturm“, sagt Petry. Aber den Läufern gefiel das Spiel mit den Elementen. Außer mit diversen Riegeln und Obst tankten die Läufer mit 80 Liter Gemüsesuppe und rund 100 Pizzastücke an der der Schutzhütte des Heimat- und Verkehrsvereins Farschweiler am Sternfeld Energie nach.