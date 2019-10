Verlosung : Wurzelweglauf Konz: Freistarts und ein Testlauf

Konz Zum 44. Mal lockt am Samstag, 2. November, der Wurzelweglauf Läuferinnen und Läufer nach Konz. Der älteste Volkslauf der Region bietet wieder drei unterschiedliche Streckenvarianten über fünf, zehn und 15 Kilometer.

Wer die Strecken kennenlernen oder die Chance für ein Training auf den Originalrunden nutzen will, hat dazu am Sonntag, 20. Oktober, 10 Uhr, die Möglichkeit. Alle drei Läufe werden von ortskundigen Vereinsmitgliedern begleitet. Für Duschmöglichkeiten, Getränke und einen Snack nach dem Lauf ist gesorgt. Treffpunkt ist am Stadion-Eingang in Konz.