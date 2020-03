Leichtathletik Hallensaison : Yannik Duppich läuft Bezirksrekord und US-Universitäts-Meisterschaft

Birmingham/USA Läufer der LG Vulkaneifel steigert Hallenbestzeit über 5000 Meter auf 14:32,19 Minuten und startet am Wochenende bei den US-Universitätsmeisterschaften.

Der neue Hallen-Bezirksrekordler über 5000 Meter heißt Yannik Duppich. Der 29-Jährige von der LG Vulkaneifel (LGV), der zurzeit in den USA an der Queens University of Charlotte (North Carolina) studiert, lief die in der Halle in Europa selten angebotene 5000-Meter-Distanz in 14:32,19 Minuten. Damit war Duppich mehr als zehn Sekunden schneller, als Thorsten Baumeister vom Post-Sportverein Trier 2010 (14:43,99). Bis zur 4000-Meter-Marke lag Duppich in dem Rennen sogar auf Kurs zu einer Zeit von unter 14:20 Minuten. „Dann bin ich auf den letzten 1000 Metern aber total eingebrochen und nur noch 3:06 Minuten gerannt. Die beiden 3000-Meter-Rennen in den Wochen zuvor hatten zu viel Kraft gekostet“, erklärt der LGV-Vorsitzende.