Leichtathletik : Yannik Duppich über 3000 Meter stark verbessert

Columbia Zu Beginn seiner voraussichtlich letzten Hallensaison in den USA hat sich Yannik Duppich gleich zum Auftakt stark über 3000 Meter verbessert.

Der 29-Jährige von der LG Vulkaneifel, der zur Zeit an der Queens University of Charlotte (North Carolina) studiert, lief beim Carolina Challenge Meet in Columbia im US-Bundesstaat South Carolina als Drittplatzierter 8:16,16 Minuten. Damit steigerte der LGV-Vorsitzende seine fünf Jahre alte Hallenbestzeit um mehr als eine Viertelminute. In der deutschen Jahresbestenliste liegt Duppich mit seiner neuen persönlichen 3000-Meter-Bestzeit an fünfter Position.