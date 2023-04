Straßenlauf Sieg mit Bestzeit, die nicht sein durfte

Wolfgang Lellinger kam schon ausgelaugt am Zeppelinlauf-Start in Mülheim (Kreis Bernkastel-Wittlich) an. „Ich hatte den ganzen Weg von Trier Gegenwind“, haderte der Triathlet mit den Naturgewalten, die ihm bei seiner Anreise per Fahrrad zu schaffen machte. Ein lockerer Zehn-Kilometer-Lauf gemeinsam mit Sportfreund Bernd Kneer reichte anschließend. 302 Teilnehmer im Ziel, das fünftbeste Resultat in 17 Jahren, verzeichnete das ausrichtende Team Zeppelin (die Ausdauersportabteilung des Spvgg Mülheim-Brauneberg).