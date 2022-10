Marathon : Spontan Sechste der ewigen Marathon-Bestenliste

Yvonne Engel vom LT Schweich lief mit nur einmonatiger Vorbereitung beim Marathon in Frankfurt mit 3:04:11 Stunden die sechstbeste Zeit einer Läuferin aus der Region Trier überhaupt. Foto: Holger Teusch

Frankfurt Deutsche W-45-Halbmarathonmeisterin Yvonne Engel vom LT Schweich verbessert sich über die vollen 42,195 Kilometer auf 3:04:11 Stunden.

„Ich habe im Oktober einfach drei 30-Kilometer-Läufe mit Dirk (Anmerkung: ihr Ehemann und Trainer) mitgemacht und die gut verkrafte. Da habe ich irgendwann gesagt: Dann kann ich ja einfach mal so den Marathon mitlaufen und gucken, wie weit ich komme. Vollkommen ohne Druck und ohne Stress“, erzählt Engel. Wohl mit ein Grund, weshalb es für sie trotz der für Ende Oktober ungewöhnlich hohen Temperaturen gut lief. Nach der Hälfte der 42,195-Kilometer-Distanz (1:30:17 Stunden) war sogar noch eine Zeit von unter drei Stunden möglich. Die Schallmauer haben aus der Region Trier bisher nur Bezirksrekordlerin Christiane Dobmeier (TV Hermeskeil, 2:47:05 Stunden im Jahr 2007) und Heidi Schneider (FSV Ralingen/2:51:31) geknackt. Außerdem waren bisher Agathe Thelen (LG Langsur/3:01:22), Bianca Munkler (Spiridon Hochwald/3:01:36) und Irene Schikowski (TG Konz/3:01:49) schneller.

Auf der zweiten Streckenhälfte (1:33:54) geriet die Drei-Stunden-Traummarke für Yvonne Engel zwar außer Reichweite, mit der unerwarteten Bestzeit ist sie aber voll und ganz zufrieden: „Ich habe überhaupt keinen Einbruch erlitten, was mich wundert bei nur drei 30igern.“ Ihr zunächst mit ihr laufender Ehemann Dirk kam ab Kilometer 30 mit der Wärme weniger gut zurecht. Knapp zehn Minuten nach Yvonne Engels Zieleinlauf empfing sie ihn auf dem roten Einlaufteppich in der Frankfurter Festhalle (3:13:48). Schnellster Läufer der Region Trier war als 339. unter 6247 Männern im Ziel in 2:53:11 Stunden Stefan Zenzen aus Kasel (32. M 45).