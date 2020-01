Hallenmeisterschaft : Zehnkampf-Weltmeister ohne Starallüren

Jakob Gieße (hier bei einem Sportfest in Hillesheim) gewann gleich zwei Titel, über 800 Meter und 3000 Meter, bei den rheinland-pfälzischen Hallenmeisterschaften 2020 in Ludwigshafen. Foto: Holger Teusch

Ludwigshafen Drei Rheinland-Pfalz- und sieben Verbandstitel gewannen die Leichtathleten aus den Vereinen der Region Trier in Ludwigshafen. Sophia Junk und Jakob Gieße gelingt das Landesmeisterschafts-Doppel.

Nur die ungewöhnlich vielen Zuschauer und Fernsehteams wiesen am Samstag bei den rheinland-pfälzischen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften darauf hin, dass der jüngste Zehnkampf-Weltmeister der Geschichte seinen ersten Wettkampf seit der WM in Doha bestritt. Sonst war alles wie ein Jahr zuvor: Der 21-jährige Niklas Kaul, Deutschlands Sportler des Jahres 2019, hockte sich beim Finale über 60 Meter Hürden neben Nicolas Fusenig vom Post-Sportverein Trier (PST) und vier weiteren Startern in die Startblock. Von Starallüren keine Spur. „Man merkt ihm nicht an, dass er jetzt Weltmeister ist“, erzählt Fusenig.