Laufen : Zeit für deutschen Sieg beim Osterlauf in Grevenmacher

Zeit für deutschen Sieg beim Osterlauf in Grevenmacher

Kommen wir vor der Pandemie wieder bis zu 900 Läufer zum Osterlauf nach Grevenmacher, lautet die Frage am Ostermontag. Foto: Holger Teusch

Grevenmacher Der 44. Osterlauf startet am Montag (18.4.) in dem luxemburgisch-deutschen Grenzort mit sechs Rennen.

Es wird Zeit für einen deutschen Sieg beim Osterlauf im luxemburgischen Grevenmacher am Montagvormittag! Sieben Jahre bei den Frauen und sogar 22 bei den Männern muss man für einen Erfolg über zehn Kilometer zurückblicken. 2015 setzte sich Yvonne Engel durch. In 37:21 Minuten setzte sich die Läuferin des LT Schweichs damals durch. Beim 44. Osterlauf hat aus der Region Trier Michelle Bauer die größten Chancen in die Fußstapfen ihrer Vereinskameradin zu treten.