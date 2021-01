Leichtathletik : Zeiten statt Weiten: Konzer Dreispringer zur EM

Michael Strupp (links) sorgt zusammen mit Vater Andreas (rechts) und seinem jüngeren Bruder Aaron bei vielen Leichtathletik-Veranstaltungen in der Region mit für die Zeitmessung. Der 24-Jährige ist der jüngste Nationalen Zielbildauswerter und nimmt 2022 an der EM teil. Foto: Holger Teusch

Konz/Kaiserslautern Michael Strupp ist der jüngste von 13 Nationalen Zielbildauswertern in Deutschland. Der 24-Jährige aus Konz will aber nicht nur als Kampfrichter, sondern auch als Dreispringer zu deutschen Meisterschaften.

Von Holger Teusch

Das, was Michael Strupp als aktiver Sportler noch erreichen will, da kommt er als Kampfrichter auf jeden Fall hin: zu deutsche Meisterschaften. Der 24-Jährige aus Konz gehört in den kommenden vier Jahren zu den 13 Nationalen Zielbildauswertern des Deutschen Leichtathletik-Verbands. Nach Abschluss eines Lehrgangs im vergangenen Herbst wurde Strupp bis 2024 als einer von fünf neuen Kandidaten (unter 13 Bewerbern) in den Kreis aufgenommen. Die Teilnahme an zwei bis drei nationalen Titelkämpfen als Obmann Zeitmessung (so der offizielle Name der Funktion bei Wettkämpfen) ist damit Pflicht. Eine, die Strupp gerne wahrnimmt. Und noch mehr. „Kurz vor Weihnachten hat mich der Einsatzleiter der Europameisterschaften im kommenden Jahr in München angerufen und gefragt, ob ich nicht im Ziel helfen wolle“, erzählt Strupp und lacht: „Ich habe direkt zugesagt.“

Dass sein Engagement als Kampfrichter ihm einen internationalen Einsatz bescheren würde, daran hatte Michael Strupp nicht gedacht, als er vor knapp zehn Jahren begann seinem Vater Andreas bei der Durchführung der Zeitmessung bei Leichtathletik-Veranstaltungen vor allem im Trierer Moselstadion zu helfen. „Nach meinem Abitur 2015 fand in Konz Jugend trainiert für Olympia statt. Ich hatte als einziger Zeit und habe die Zielbildauswertung gemacht“, erzählt Michael Strupp von seinem ersten eigenverantwortlichen Einsatz.

Info Auf 1/1000 Sekunde genau Einst saßen die Zeitnehmer, jeder mit einer Stoppuhr, bei Leichtathletik-Wettkämpfen im Ziel auf einer Treppe. Die gestoppten Zeiten wurden auf die Hundertstelsekunde gemessen und auf Zehntel aufgerundet. Elektronisch und per Video wird mittlerweile meist im Bereich von tausendstel Sekunden gemessen und auf Hundertstel aufgerundet, erläutert Michael Strupp. Dazu erfasst die Videozeitmessung exakt auf der Ziellinie 1000 Mal pro Sekunde exakt eine Pixelspalte. „Diese ganzen Spalten werden dann zusammen gesetzt und wir erhalten ein Zielbild“, erklärt Michael Strupp. Die Auswerter müssen noch exakt festlegen, wann der Oberkörper der Athleten die Ziellinie überquert. Das kann die Technik (bisher) noch nicht übernehmen. Diese Auswertung auch in schwierigen Fällen vorzunehmen, war eine Aufgabe von Strupps Prüfung zum Nationalen Zielbildauswerter.

Als Dreispringer mit einer persönlichen Bestleistung von 14,48 Metern ist Strupp mehr in der Sandgrube als auf der Kunststoffbahn zu Hause. Die Technik, die hinter der Zeitmessung steckt, fasziniert ihn aber so sehr, dass er sich tief in das Thema hinein gearbeitet. „Es gab früher Schwierigkeiten damit, dass zum Beispiel das Bild unscharf war. Ich habe mich eingelesen und Sachen ausprobiert. Es passt zu meinen Interessen und zu meinem Studium“, erzählt er. In Kaiserslautern hat Michael Strupp mittlerweile seine Bachelorarbeit abgegeben und arbeitet an seinem Masterabschluss.

Je tiefer er in die Materie eintauchte, desto mehr Ideen kamen ihm zur Weiterentwicklung des Zeitmesssystems im Leichtathletikkreis Trier-Saarburg. Zum Beispiel die Netzwerkanbindung aller Komponenten. Die Startpistole ist nicht nur mit dem Videozeitnahmesystem auf Höhe der Ziellinie, sondern auch mit der Windmessung verbunden. Die Auswertung, für die immer noch das geschulte Auge notwendig ist, erfolgt wechselweise auf zwei PCs. So kann der nächste Lauf gestartet werden, während der kurz zuvor beendete noch ausgewertet wird. Startlisten und Ergebnisse werden nicht mehr auf Papierlisten, sondern ebenfalls digital zwischen Auswertung und Wettkampfbüro ausgetauscht. Wenige Minuten nach dem Zieleinlauf sind die Ergebnisse bereits im Internet verfügbar.

Zur schnellen Information der Athleten, Trainer und Zuschauer hat Strupp eine Anzeige gebaut, die vorläufige Zeiten anhand der Platzierung nahezu in Echtzeit zur Verfügung stellt. „Das war ein kleines Nebenprodukt“, sagt der 24-Jährige bescheiden. Als er las, welche Informationen das Trierer Omega-System bereitstellt, lötete er etwas herum, programmierte einen Mikroprozessor und schloss alles an eine einfache Anzeige an. „Das macht mir einfach Spaß“, erzählt er lachend.

Eine der beeindruckendsten Erfahrungen, die er bei Sportfesten und Meisterschaften bisher gesammelt hat, war die vom Rehlinger Pfingstsportfest. „Da war das Fernsehen dabei und die Anforderung war, dass die Zeiten der drei Erstplatzierten nach zehn Sekunden vorliegen müssen“, berichtet er von der besonderen Herausforderung.