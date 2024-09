Berlin-Marathon-Jubiläum Zelten am Wannsee, Bestzeit in Berlin

Berlin · So viele Menschen wie halb Trier liefen am Sonntag in der deutschen Hauptstadt 42,195 Kilometer. Darunter auch viele aus der Region. Pia von Keutz und Markus Schweikert als die schnellsten Moselläufer hatten eine ungewöhnliche Vorbereitung.

29.09.2024 , 16:14 Uhr

Die Rekordzahl von mehr als 58.000 Menschen wollten beim 50. Marathon in Berlin die 42,195-Kilometer-Distanz laufen. Foto: AP/Ebrahim Noroozi

Von Holger Teusch