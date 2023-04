Auftakt in die Straßenlaufsaison Endlich wieder auf die bekannte Frühlingslaufstrecke

Es ist genau vier Jahre her, als die Straßenlaufsaison im Kreis Bernkastel-Wittlich mit dem Frühjahrsrennen in Mülheim an der Mosel eingeläutet wurde. Zuletzt am 6. April 2019 fand der Zeppelinlauf der SpVgg Mülheim-Braunberg als Frühlingslauf in Mülheim statt. 2020 fiel die Veranstaltung komplett aus, 2021 konnte wegen Corona erst im August gelaufen werden und im vergangenen Jahr sorgten die Bauarbeiten an der Moselbrücke zwischen Mülheim und Lieser dafür, dass man nach Wintrich ausweichen musste. Am 15. April geht es endlich wieder auf die angestammte Frühlingslaufstrecke!