Benefizlauf : Laufen für Erdbebenopfer und Burundi

Laufend Spaß haben, die Landschaft genießen und vielleicht mit einer kleinen Spende den Erdbebenopfern in Syrien und der Türkei und Kindern in Burundi helfen kann man beim Zitronenkrämerlauf in Bekond. Foto: Holger Teusch

Bekond Eine familiäre Veranstaltung erwartet die Teilnehmer beim Zitronenkrämerlauf des Vereins Bekond aktiv am Sonntag (12.2.).

Einfach machen und nicht alles zerreden, so lautet das Motto von Kaspar Portz und seinen Mitstreitern vom Verein Bekond aktiv. Der Zitronenkrämerlauf (Sonntag, 12.2., 11 Uhr) mit Start in der für seine Kartoffeln bekannten Gemeinde unweit von Schweich hat seit jeher ein besonderes Flair. Wer einen bis ins kleinste Detail durchorganisierten, professionellen Lauf sucht, muss sich bei den kommerziellen Veranstaltern umschauen. In Bekond wird’s einfach gemacht.

Eine Herausforderung ist die zwölf Kilometer lange Hauptlaufstrecke, die auf die Moselhöhen zum namensgebenden Kreuz des Zitronenkrämers führt. Das Denkmal wurde in Erinnerung an den 1687 hier ermordeten Zitronenhändlers Ambrosius Carove errichtet. Eine etwa 6,5-Kilometer-Strecke (Start gemeinsam um 11 Uhr) kommt ohne den langen Anstieg aus, bietet aber wie die Langdistanz tolle Ausblicke aufs Moseltal. Alle Teilnehmer erhalten mit ihrer Startnummer ein ZeroHunger-Buff der Deutschen Welthungerhilfe und im Ziel eine Zitrone. Und natürlich: Als Zielverpflegung gibt es Zitronentee! Jeweils die drei schnellsten Frauen und Männer werden mit handgefertigten Schiefer-Medaillen und eine Flasche Wein oder Traubensaft geehrt!

Beim Zitronenkrämerlauf geht es immer familiär, manchmal auch etwas improvisiert zu. Das macht aber auch den Reiz aus und man merkt: Hinter der Veranstaltung steckt viel Leidenschaft und der Wille, mit dem Sport auch Gutes zu tun. Traditionell kommen die Erlöse der Deutschen Welthungerhilfe für Schulprojekte zu Gute. Nachdem bereits viel Aufbauarbeit im rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda geleistet wurde, liegt der Fokus nun auf dem Nachbarland Burundi. 13.000 Euro hat Bekond aktiv in den vergangenen beiden Jahren für das Selbsthilfeprojekt gesammelt. Der Verein setzt auf Freiwilligkeit. Ein Startgeld wird nicht verlangt, ein paar Euro in der bei der Startnummernausgabe bereitstehenden Spendendose sind aber natürlich willkommen. Zu Wochenbeginn entschied man außerdem, einen Teil der Spenden an die Erdbebenhilfe in Syrien und der Türkei weiterzuleiten, erklärte Portz.