Benefizlauf : Noch'n Lauf: Von Bekond zum Zitronenkrämerkreuz

Bekond Der Benefizlauf von Bekond aktiv ist als 48. Laufveranstaltung in diesem Jahr terminiert. Am 12. Februar geht es zum historischen Zitronenkrämerkreuz.

Der Laufkalender füllt sich weiter! Mit dem Bekonder Zitronenkrämerlauf am 12. Februar steht nun das Datum für die 48. Veranstaltung für das Jahr 2023 im ehemaligen Regierungsbezirk Trier fest. In der großen TV-Laufübersicht vom 14. Januar stand der Termin noch nicht fest. Die Online-Anmeldung auf www.bekond-aktiv.de ist bereits freigeschaltet. Es ist schon Tradition in Bekond, dass wieder für ein Selbsthilfeprojekt in Afrika gelaufen wird. Gemeinsam mit der Deutschen Welthungerhilfe unterstützt der Verein Bekond aktiv ein Schulprojekt in Burundi. Wie immer wird eine 6,5 und eine zwölf Kilometer lange Strecke angeboten. Die Langdistanz führt hinauf zum sogenannten Kreuz des Zitronenkrämers, wo 1687 der Zitronenkrämer Ambrosius Carove ermordet wurde. Die 6,5-Kilometer-Läufer drehen nach der Aussicht aufs Moseltal oberhalb von Ensch. Der gemeinsame Start ist für den 12. Februar um 11 Uhr vorgesehen.