Ausdauersport : Zu Fuß und mit dem Rad an der Saarschleife

Mettlach-Orscholz In den Laufwettbewerben des Saarschleifen Bike and Run gibt es durch André Wilhelms einen Sieg für die Region Trier.

André Wilhelms hat es geschafft! Der 29-Jährige vom Post-Sportverein Trier hat wieder einen Sieg für die Region Trier an der Großen Saarschleife bei Mettlach in Deutschlands älteste Stadt entführt. Auf der mit 8,5 Kilometern kürzesten Distanz der Lauf-Wettbewerbe des 15. Saarschleifen Bike and Run siegte er am letzten Juli-Samstag in 39:55 Minuten. Wilhelms ließ auf der mit rund 300 Höhenmetern gespickten Strecke den französischen Vorjahressieger Jean-Piere Gualtieri (42:50) um fast drei Minuten hinter sich. Stark: Der 55-jährige Alwin Nolles von der LG Meulenwald Föhren gewann als Gesamt-Fünfte mit nur gut einer Minute Rückstand auf einen Podestplatz bei den über 50-Jährigen.