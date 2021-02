Wintersport : Zum großen WM-Glück fehlt nur die Medaille

Vuokatti/Manderscheid Manderscheider Skilangläufer Jan Stölben zieht trotz verpasster Staffelmedaille eine positive Bilanz seiner ersten Weltmeisterschaft.

Eine Medaille wäre natürlich die Krönung gewesen, aber am Abschlusstag der Junioren-Weltmeisterschaft der Skilangläufer im finnischen Vuokatti hatte es für die deutschen U-20-Athleten nicht zur erhofften Medaille im Staffelrennen am vergangenen Samstag gereicht. Elias Keck (TSV Buchenberg), Korbinian Heiland (SC Patenkirchen), Jan-Friedrich Doerks (SC Motor Zella-Mehlis) und Schlussläufer Jan Stölben aus Manderscheid (Kreis Bernkastel-Wittlich) mussten sich mit den fünften Platz zufrieden geben.

„Die Staffel war schon extrem bitter“, sagt Stölben. Taktik war, so lange wie möglich mit den großen Nationen des Nordischen Skisports mitzuhalten, um Stölben, der im Sprintrennen als Zehntplatzierter bester Deutscher war, in eine gute Ausgangsposition für die finalen fünf Kilometer zu bringen. Das gelang. Doerks klatschte den Manderscheider an zweiter Stelle liegend, 20 Sekunden hinter den am Ende auch siegreichen Norwegern und zehn Sekunden vor Russland ab.