Neue Trainingsmöglichkeit in Rheinland-Pfalz Zum Höhentraining in die Pfalz

Leben und trainieren in dünner Höhenluft, das ist das Erfolgsrezept der Läufer aus Kenia und Äthiopien. Denn in der sauerstoffärmeren Luft in über 2000 Meter Höhe produziert der Körper mehr rote Blutkörperchen, die für den Sauerstofftransport verantwortlich sind. Bei Wettkämpfen im Tiefland wird das zum Booster: Mit den zusätzlich gebildeten Sauerstoff-Transporteuren können die Muskeln besser versorgt werden. Der Läufer rennt schneller! Europäische und amerikanische Läufer nutzen den Höheneffekt bekanntlich. Das ist jedoch zeit- und kostenintensiv. Reisen in andere Zeit- und/oder Klimazonen bergen zusätzlich gesundheitliche Risiken.