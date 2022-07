Benefizlauf : Zum Jubiläum wieder alle gemeinsam auf die Hospizlaufstrecke!

Die Vulkanläufer aus Ellscheid absolvierten den Hospizlauf diesmal in der sommerlichen Eifel, freuen sich aber auf ein gemeinsames Hospizlauf-Jubiläum 2023 auf der Originalstrecke entlang der Mosel. Foto: Vulkanläufer

Trier Zum dritten Mal in Folge fand der Hospizlauf virtuell statt. Die 20. Auflage 2023 soll aber wieder wie gewohnt als großer 200-Kilometer-Quasellauf zugunsten der Hospizhäuser der Region stattfinden.

(teu) Sie waren am Deutschen Eck in Koblenz! Nicht wie gewohnt am zweiten Freitag im Juli, sondern am vergangenen Samstag, doch schon um 10 Uhr vormittags stand der Hospizlauf-Bus am Ausgangspunkt des Hospizlaufs, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Hospizhäuser der Region, ob in Trier oder Koblenz auf Spenden angewiesen sind, um schwerstkranken Menschen den letzten Lebensweg nicht so würdevoll wie möglich zu gestalten. Zur gewohnten Hospizlauf-Startzeit, um zwölf Uhr mittags, starteten auch einige Läufer von Spiridon Hochwald, LT Schweich und anderen Vereinen, um die rund 200 Kilometer lange Strecke die Mosel entlang bis Trier als Staffel zu absolvieren. Wie viele andere Aktionen diesmal allerdings privat organisiert im Rahmen des virtuellen Hospizlaufs unter dem Motto „Getrennt und doch gemeinsam“.

Ob auf der Originalstrecke, in Eifel oder Hunsrück, überall waren zum dritten Mal in Folge Ausdauersportler laufend, walkend oder Rad fahrend unterwegs. Einige wenige Beispiele: Die LG Langsur legte die knapp 20 Kilometer von der Sauer zum Hospizhaus in der Trierer Ostallee gemeinsam laufend zurück. Beim Klinikum Mutterhaus rannten 53 Mitarbeiter bereits am Freitag verschiedene Strecke durch Trier. Bei den Einrichtungen der Barmherzigen Brüder Trier wurde ebenfalls gelaufen und geradelt. Auch Mitarbeiter der Trierer Stadtwerke schwangen sich auf ihre Drahtesel, um zusammen mit Freunden mit einer Übernachtung in Kröv die Strecke von Koblenz nach Trier zu absolvieren. Die Vulkanläufer aus Ellscheid liefen in den orangen Hospizlauf-Shirts über die sommerlichen Wiesen und Felder der Eifel für die gute Sache. Beim TuS Bengel nutzte man die Spendensammelaktion dazu, den Nachwuchs für eine lange Laufstrecke entlang der Mosel zu motivieren. Die Trierer Kita St. Martin brachte bei dieser Gelegenheit ebenso Kinder in Bewegung.

„Auch ein Chinese Woman Club hat sich gemeldet“, berichtet Ralf Haas vom vereinsübergreifenden Hospizlauf-Organisationsteam über Frauen aus Luxemburg, die für die gute Sache mit dem Fahrrad von Koblenz nach Trier unterwegs waren und zieht ein vorläufiges Fazit: „Es waren auch viele Einzelkämpfer, die teilweise beachtliche Summen gesammelt haben.“ Die Spendensumme wird - wie in nun fast zwei Jahrzehnten - erst in den kommenden Wochen feststehen. Allerdings: „Dieses Jahr sind nicht so viele Shirts vorbestellt worden, wie sonst“, sagt Haas. Alle Größen von S bis XL sind gegen eine Spende von 25 Euro (die den Hospizhäusern der Region zugute kommt) weiterhin erhältlich (E-Mail: shirts@hospizlauf.de).

Vor diesem Hintergrund reift die Erkenntnis, dass es ganz wichtig ist, dass das Jubiläum, der 20. Hospizlauf, im kommenden Jahr wie gewohnt durchgeführt werden kann. Denn für die Teilnehmer war das Gemeinschaftserlebnis, das Quasseln mit Gleichgesinnten, immer eine Riesenmotivation und der entspannt die Mosel entlang trabende Tross die beste Werbung für die Hospizidee. 2020 und 2021 war ein gemeinsamer Lauf wegen der Corona-Einschränkungen nicht möglich.

