Triathlon : Zum letzten Mal Crosstriathlon in der Maararena?

2018 gewann Jens Roth beim Vulkan-Cross-Triathlon Schalkenmehren seinen vierten von fünf deutschen Meistertiteln. Ob es noch einmal eine DM für den Triathleten von Tri Post Trier in der Maararena gibt, ist fraglich. Foto: Holger Teusch

Schalkenmehren Am Schalkenmehrener Maar trifft sich am Samstag (30. Juli) beim Vulkan-Cross-Triathlon die Elite der Ausdauermehrkämpfer und mehrere Hundert Breitensportler zum zwölften und wahrscheinlich letzten Mal.

Ein Hauch von Weltklasse wird am letzten Juli-Samstag (30.7., Beginn: 11 Uhr) wieder durch den Talkessel des Schalkenmehrener Maars wehen. Zum zwölften Mal lockt der Vulkan-Cross-Triathlon (VCT) etliche Spitzenkönner des Ausdauerdreikampfs in die Eifel. Natürlich Jens Roth! Der Triathlon-Stern des mittlerweile 34-Jährige ging zusammen mit dem des VCT 2010 auf. Fünfmal in Folge gewann Roth die sogenannte Vulkandistanz über 1500 Meter Schwimmen, 32 Kilometer Mountainbike fahren und neun Kilometer Crosslauf. Roth und der VCT, das gehört zusammen. Auch nachdem er im vergangenen Jahr nach fünf Siegen in Folge sowohl den VCT- als auch den Deutschen Meistertitel verlor und „nur“ Vierter wurde.

Sich zumindest den Vulkandistanz-Sieg zurückzuholen (die DM findet in diesem Jahr in Zittau statt), wird für Roth am vorletzten Juli-Tag in der sogenannten Maararena nicht leicht. Es seien einige starke Niederländer gemeldet, erzählt VCT-Organisationsleiter Lothar Kaspers vom SC Blau-Weiß Schalkenmehren. Besonders zu nennen ist Evert Scheltinga. Der 34-Jährige gehört zu den 30 schnellsten Ironman-Triathleten aller Zeiten. Im vergangenen Jahr verpasste der Arnheimer bei der bisher wohl schnellsten ITU-Langdistanz-WM als Viertplatzierter in 7:49:32 Stunden eine Medaille nur knapp. Dazu kommt beispielsweise sein Landsmann Quirjin Waaijenberg, der ebenfalls bereits einstellige Weltmeisterschafts-Platzierungen erreicht hat und der Vorjahresdritte Scott Anderson (Hameln).

Zeitplan 12. Vulkan-Cross-Triathlon Schalkenmehren Termin: Samstag, 30. Juli Zeitplan: 11 Uhr Nachwuchs- und GesundLand-Vulkaneifel-Schnuppertriathlon (250 m - 10 km - 2,5 km), auch mit Staffel (ein Schwimmer, ein Radfahrer, ein Läufer) 14 Uhr Vulkandistanz mit Rheinland-Pfalz-Meisterschaft (1,5 km - 32 km - 9 km) und Sprintdistanz (750 m - 20 km - 5,6 km), jeweils auch mit Staffel (ein Schwimmer, ein Radfahrer, ein Läufer) Anmeldung: bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start gegenüber Eingang Maarbad Internet: www.cross-triathlon-schalkenmehren.de

Bei den Frauen steht beispielsweise die frühere Weltmeisterin im Ultraman (zehn Kilometer Schwimmen, 421 Kilometer Rad fahren, 84 Kilometer Laufen) Steffi Steinberg (Bad Honnef) in der Starterliste. Die Region Trier ist mit Tine Hausmann (Tri Post Trier) und der aus Landscheid stammenden und nun für Mainz startenden Isabel Schönhofen gut vertreten.

9. Vulkan-Cross-Triathlon Schalkenmehren Foto: Holger Teusch