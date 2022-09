Leichtathletik : Zum Saisonabschluss noch ein Titel

Nieder-Olm Nach DM-Silber im Weitsprung sicherte sich Vera Kletke von der TG Konz den Süddeutschen Mehrkampftitel bei den W-55-Seniorinnen.

Zum Abschluss ihrer ersten Saison bei den W-55-Seniorinnen (55 bis 59 Jahre) hat sich Vera Kletke von der TG Konz ihren ersten überregionalen Titel in dieser Altersklasse gesichert. Eine Woche nachdem die 55-Jährige Deutsche Vizemeisterin im Dreisprung wurde, gewann sie in Nieder-Olm bei den Süddeutschen Senioren-Mehrkampf-Meisterschaften im Dreikampf. Mit 15,17 Sekunden über 100 Meter und 8,95 Meter im Kugelstoßen mit dem Drei-Kilogramm-Wettkampfgerät stellte sie dabei zwei persönliche Saisonbestleistungen auf. Im Weitsprung blieb sie zum dritten Mal in diesem Jahr über vier Meter (4,02) und gehört damit in dieser Disziplin zu den zehn besten Deutschen in diesem Alter. In der Dreikampf-Wertung erzielte Kletke in Nieder-Olm 2132 Punkte. Die Süddeutschen Meisterschaften sind die Titelkämpfe der Bundesländer Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern und damit die zweithöchsten auf nationaler Ebene.