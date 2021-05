Triathlon : Zum Triathlon-Bundesliga-Start wieder optimistischer

Vor zwei Jahren sicherte das Team des PSD Bank Teams Tri Post Trier mit Andreas Theobald, Jens Roth, Timo Spitzhorn, Adam Rudgley und Tim Dülfer vor dem Berliner Olympiastadion den Klassenerhalt in der ersten Bitburger 0,0% Bundesliga. Am 6. Juni wird das Liga-Auftaktrennen in der Hauptstadt durchgeführt. Foto: Holger Teusch

Trier/Berlin Nach einem Trainingslager in Portugal und mit der Möglichkeit im Trierer Südbad zu schwimmen blickt Chefcoach Marc Pschebizin vom PSD Bank Team Tri Post Trier zuversichtlicher auf den ersten Wettkampf am 6. Juni.

Ohne Rückschläge geht es zurzeit wohl nicht. Monatelang klagten Marc Pschebizin über fehlende Schwimm-Trainingsmöglichkeiten, geschweige denn Trainingslager für die Bundesliga-Triathleten des PSD Bank Teams Tri Post Trier. Kaum war das erste Trainingslager in Portugal beendet, erreichte den Coach die Hiobsbotschaft vom schweren Radunfalls von Timo Spitzhorn. Der aus Traben-Trarbach 21-Jährige stieß in voller Fahrt mit einem Auto zusammen. Damit sei die Saison ihn gelaufen, vermutet Pschebizin. Wichtiger sei aber, dass es so aussehe, dass Spitzhorn wieder komplett genese.

Vor zwei Jahren hätte der Ausfall eines Teammitglieds Pschebizin schlaflose Nächte bereitet. Mittlerweile sei man aber gut aufgestellt. Und auch im Training laufe es besser. Zu Monatsbeginn absolvierte Pschebizin zusammen mit Spitzhorn, dem erst 17-jährigen Julius Laudagé, dem Luxemburger Oliver Gorges und Neuzugang Cedric Osterholt ein Trainingslager in Portugal. Eigentlich hätte auch Vincent Lafleur dazustoßen sollen. Doch Corona ließ grüßen: Der Franzose hätte in Portugal zwei Wochen in Quarantäne gemusst. Dass die Trierer Eigengewächse Jens Roth und Andreas Theobald wegen beruflicher Verpflichtungen nicht dabei sein konnten, sei schade gewesen, ließ sich bei dem kurzfristigen Termin aber nicht ändern. Denn ursprünglich sollte das Trainingslager bereits im März stattfinden. Doch das fiel wegen der Infektionslage in Portugal flach.

Mittlerweile haben die Tri-Post-Bundesliga-Triathleten auch die Möglichkeit im Trierer Südbad zu schwimmen. Das Wasser sei allerdings nur zwölf oder dreizehn Grad kalt, erzählt Pschebizin. „Jens sagt, wenn man Neoprenanzug würde es gehen. Aber der Jens ist da sowieso etwas anders drauf als die meisten“, sagt der Trainer über den ehemalige Leistungsschwimmer.

Aber das Südbad sei zumindest wieder eine Option. Bei der kürzlich durchgeführten Bundesliga-Teamleiter-Besprechung habe er von zwei Mannschaften gehört, deren Athleten weit Oktober nicht mehr schwimmen konnten. An den Bundesstützpunkten wie in Potsdam oder Berlin gab es für die Kaderathleten kaum Einschränkungen. Die 16. Bundesliga-Mannschaften starten mit höchst unterschiedlichen Voraussetzungen in die Saison.

Gerade beim Auftakt zur Bitburger 0,0% Triathlon-Bundesliga in Berlin am 6. Juni kann fehlendes Wassertraining zum Problem werden. Denn nach dem Schwimmen im Wannsee führt die Radstrecke am Olympiastadion zum Teilen auch über den Laufparcours. Wer schon beim Schwimmen abgehängt wird, läuft Gefahr, vorzeitig aus dem Rennen genommen zu werden. Dieses Schicksal ereilte 2019, als der Bundesliga-Wettkampf wie dieses Jahr im Rahmen der sogenannten Finals ebenfalls in Berlin ausgetragen wurde, gleich zwei Tri-Post-Athleten.