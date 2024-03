Lauftipps zum Wochenende Zwei Cross-Serien-Finalläufe und eine Straßenlaufmeisterschaft

31. Obere-Kyll-Crosslauf in Birgel: Nur noch zwölf Crosslauf-Kilometer trennen Mirco Zenzen vom Doppelsieg in der Vulkaneifel-Crosslaufserie. Beim Finallauf am Samstag (16.3.) beim Obere-Kyll-Crosslauf in Birgel muss der 30-Jährige von der LG Vulkaneifel dank bisher blütenreiner Weste auf Mittel- und Langstrecke eigentlich nur noch vernünftig durchkommen. Aber sowohl über vier Kilometer (Start 15 Uhr) als auch acht Kilometer (15.30 Uhr) muss Zenzen ins Ziel kommen, um auf die Mindestzahl von drei Resultaten zu kommen. Das gleiche gilt für Finn Willars. Der knapp 20 Jahre alte Triathlet vom SV Gerolstein war beim Wertungslauf in Ellscheid vor Weihnachten und seinem Heimspiel in Gerolstein vor einem Monat jeweils auf beiden Strecken Zweiter hinter Zenzen. Bei den Frauen dürften die Vulkaneifel-Seriensiege zum LT Schweich gehen. Lisa Wihl (Mittelstrecke) und Michelle Bauer (Langstrecke) brauchen aber ebenfalls noch das Resultat bei der Traditionsveranstaltung des VfL Jünkerath in Birgel, um auf die erforderlichen drei Resultate zu kommen. Der Obere-Kyll-Crosslauf findet (mit Unterbrechungen seit 1984) bereits zum 31. Mal statt und ist damit einer der traditionsreichsten Läufe der Region. Das Programm beginnt am Sportplatz in Birgel um 14 Uhr mit Kinder- und Jugendläufen. Anmeldungen sind vor Ort bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start möglich.