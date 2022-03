Schweicher Fährturmlauf : Zwei Deutsche Meister beim Läufercup-Auftakt

Nach dem Sieg beim Corona-bedingt in den Herbst verlegten Fährturmlauf 2021 kann Chiara Bermes bei der zehnten Auflage am letzten März-Samstag vielleicht wieder als schnellste Läuferin dem Schweicher Lauftreff-Vereinschef Dirk Engel abklatschen. Foto: Holger Teusch

Schweich Meldeendspurt bringt Schweicher Fährturmlauf doch noch mehr als 1000 Anmeldungen. Über zehn Kilometer stehen der Deutsche Jugendmeister Benjamin Dern und der ehemalige nationale Halbmarathon-Champion Moritz Beinlich in der Startliste.

2020 ausgefallen, Ende Oktober 2021 eine herbstliche Corona-Auflage, aber am letzten März-Samstag (26.3., Beginn 12.45 Uhr, Hauptlauf 15 Uhr) kehrt der Schweicher Fährturmlauf strahlend zurück. Im Meldeendspurt kamen wurde wider Erwarten die Marke von mehr als 1000 vergebenen Startnummern (deutlich) übertroffen. Mit 1041 Meldungen lagen am Mittwochabend sogar mehr Anmeldungen vor, als im Rekordjahr (997). 2019 erreichten 1398 Läufer das Ziel. Diese Marke wird allerdings Bestand haben. Denn Nachmeldungen vor Ort sind anders als vor der Pandemie nicht zugelassen.

Im Hauptlauf über zehn Kilometer gibt es ein Wiedersehen mit Vorjahressieger Moritz Beinlich (LG Rhein-Wied). Der 25-Jährige aus Kaisersesch plant eine Woche später bei den Deutschen Meisterschaften in Hannover sein Marathon-Debüt. Der Fährturmlauf wird ein Gradmesser, wie gut das Trainingslager in Portugal angeschlagen hat und der finale Test für den Deutschen Halbmarathon-Meister von 2019. Außerdem kann Beinlich als Vorjahressieger den Grundstein für die Titelverteidigung im Bitburger-0,0%-Läufercup legen. Der Zehner beim Fährturmlauf ist Auftakt zur Laufserie, die im November mit dem Deulux-Lauf in Langsur endet.