Deutschlands schnellstes 5000-Meter-Rennen Zwei Edelhasen für Benni

Zwei nationale Titelträger sollen Benjamin Dern am Samstag (13.5.) als Tempomacher beim sogenannten Sparkassen-Invitational powered by EP Walla in Gerolstein im Idealfall zur Norm für die U-23-EM verhelfen. Das wurde am Dienstag bei der Abschluss-Pressekonferenz zu Deutschlands schnellstem 5000-Meter-Rennen der vergangenen Jahre bekannt. „Benni“ Dern steht damit mindestens genauso im Fokus, wie Samuel Fitwi, für den kein spezieller „Hase“ verpflichtet wurde. Wie kommt's?

Das „Invitational“ wurde vor zwei Jahren erstmals organisiert, damit Fitwi in seiner Eifel-Heimat sein Können zeigen kann. Nach dem erfolgreichen Umstieg des EM-Neunten über 10.000 Meter auf die Straßenlaufstrecken ist so ein Bahnrennen für seinen Schützling eine Gratwanderung, sagt Trainer Yannik Duppich. Zumal der in Gerolstein nur wenige Meter neben dem Stadion wohnenden Fitwi nach seinem Marathondebüt (mit Rheinland-Pfalz-Rekord von 2:12:13 Stunden) und seit dem nationalen Sieg beim Berliner Halbmarathon (ebenfalls mit Landesrekord von 1:01:44 Stunden) Schienbeinproblemen hat. Er könne trainieren, aber nicht in der hohen Qualität, wie es für das schnellste 5000-Meter-Rennen Deutschlands eigentlich nötig wäre. „Das große Ziel ist die Olympianorm im September beim Berlin-Marathon. Deshalb wird Samuel nicht in bester Form auf der Bahn stehen“, sagt Duppich und stelle klar: „Wir wollen kein Risiko eingehen!“

Im Elitelauf am Samstagabend (20.25 Uhr) der Vorjahreszweite Vincent Kiprotisch Kibet aus Kenia und 10.000-Meter-Vizeeuropameister Zerei Kbrom Mezngi aus Norwegen die Favoriten. Spezielle Tempomacher bekommt aber nur der Jüngste im Feld, Benjamin Dern. Der 20-Jährige, der wie Fitwi für den Verein Silvesterlauf Trier startet, bekommt mit Maximilian Thorwirth (Düsseldorf) und dem Belgier Remi Schyns zwei nationale Meister als Tempomacher zur Seite gestellt.

2:50 Minuten pro Kilometer sollen die „Edelhasen“ vorlegen. „Wenn man sich vier Kilometer nur reinhängen und keine Gedanken ums Tempo machen muss, ist das gut“, freut sich Dern. Möglichst nah an die 5000-Meter-Norm für die U-23-Europameisterschaften im Juli in Finnland (13:55,00 Minuten) soll es rangehen. „Da ist aber auf jeden Fall auch Druck dahinter“, gibt Dern zu. „Es wäre schade, wenn die Jungs gute Arbeit machen und ich am Ende eingehe.“ Aber mit solchem Druck müsse man umgehen können, sagt der zweimalige Deutsche Jugendmeister. „Sonst muss man die Sportart wechseln.“

Dern, Fitwi und als dritter Läufer aus der Region Trier auch Yannik Erz (LG Bernkastel-Wittlich) werden im Elitelauf unter den Augen unter anderem von Karl Fleschen ihre Runden drehen. Beim Invitational wird auch das 50-jährige Bestehen der LG Vulkaneifel gefeiert, für die Fleschen als bisher einziger Läufer aus der Eifel 1976 an Olympischen Spielen teilgenommen hat. Hobbyläufer, die wissen wollen, wie flott die Asse rennen, können das im Vorprogramm beim Staffellauf oder insgesamt drei 5000-Meter-Läufen (siehe Info).