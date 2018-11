später lesen Crosslauf-Europameisterschaft Zwei Eifelläufer rennen um EM-Quali FOTO: TV / Holger Teusch FOTO: TV / Holger Teusch Teilen

Twittern

Teilen



Beim nationalen Ausscheidungsrennen für die Crosslauf-Europameisterschaften in Darmstadt gilt Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel (LGV) am Sonntag als Favorit bei den U23-Junioren. Auch der für die LGV startende Belgier Tom Reuter will zur EM. Von Holger Teusch