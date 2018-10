Zwei Marathonläufer aus der Region Trier in Frankfurt unter drei Stunden

Der deutsche Rekordler Arne Gabius war beim Frankfurt-Marathon als Neuntplatzierter mit nationaler Jahresbestzeit von 2:11:45 Stunden bester Deutscher. Angeführt von Kevin Bohn aus Palzem blieben zwei Läufer aus der Region unter der Drei-Stunden-Schallmauer. Die aus Wittlich stammende Katharina Rach debütierte in 3:10:42 Stunden. Von Holger Teusch

Der Zweitplatzierte des Saarburger Stadtlaufs, Kevin Bohn, war beim Frankfurt-Marathon am vergangenen Sonntag bester Teilnehmer aus der Region Trier. Der 34-Jährige aus Palzem an der Obermosel belegte in 2:50:59 Stunden den 494. Platz unter 8316 Männern, die das Ziel in der Frankfurter Festhalle erreichten. Auch der in Trier lebende Bulgare Aleksandar Vodenicharov blieb in 2:58:38 Stunden unter der Drei-Stunden-Schallmauer. Bei ihrem Marathondebüt kam die aus Wittlich stammende und für Spiridon Frankfurt startende Katharina Rach direkt auf 3:10:42 Stunden. Christina Kappel vom TuS Irmenach im Hunsrück verbesserte sich auf 3:18:59 Stunden.

Ergebnisse:

Frauen, 42,195 km: 1. Meskerem Wondimagegn (Äthiopien) 2:20:36 Stunden (Streckenrekord), 14. Katharina Heinig (LG Eintracht Frankfurt) 2:29:55, 117. Katharina Rach (Wittlich/Spiridon Frankfurt) 3:10:42, 183. Christina Kappel (TuS Irmenach) 3:18:59, 598. Sabrina Ostrom (Spangdahlem) 3:44:56, 603. Petra Schneider (LG Pronsfeld-Lünebach) 3:45:20, 704. Petra Feuerstacke (TG Konz) 3:50:12.

Männer, 42,195 km: 1. Kelkile Gezahegn Woldaregay (Äthiopien) 2:06:37 Stunden, 6. Mark Kiptoo (Kenia/M40) 2:07:50 (Masters-Weltrekord), 9. Arne Gabius (TherapieReha Bottwartal/M35) 2:11:45 (deutsche Jahresbestzeit), 494. Kevin Bohn (Palzem) 2:50:49, 918. Aleksandar Vodenicharov (Trier) 2:58:38, 1410. Roman Hoffmann (TG Konz) 3:08:57, 1411. Norbert Hauth (TuS Wehlen) 3:08:59, 1452. Alexander Schlag (Trier) 3:09:33, 1701. Dirk Engel (LT Schweich) 3:13:38, 2364. Adrian Ludig (Trier) 3:22:53, 2474. Gottfried Schmitz (LG Pronsfeld-Lünebach) 3:24:28.

Ergebnislink