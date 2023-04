Traditionslauf in Luxemburg Zwei Olympiateilnehmern beim Osterlauf

Der seit 1979 durchgeführte „Ouschterlaf“ des „Club Athlétique de l’Est Grevenmacher“ (CAEG) ist der älteste und mittlerweile letzte verbliebene Osterlauf der Großregion. Auf deutscher Seite gab es bis 2019 in Üxheim-Leudersdorf (Vulkaneifelkreis Daun) 27 Mal ebenfalls ostermontags eine Laufveranstaltung. Der SV Haag (Kreis Bernkastel-Wittlich) richtete zwischen 2004 und 2010 am Karsamstag sieben Mal einen Osterlauf aus.

Der älteste deutsche Straßenlauf-Veranstaltung ist übrigens ein Osterlauf. In Paderborn wird seit 1947 gerannt. An diesem Samstag zum 75. Mal.