Leichtathletik Zwei sechste Plätze bei Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften

Der Konzer Aaron Strupp schaffte es bei seiner ersten Zehnkampf-DM in der Männer-Klasse als Sechster direkt unter die besten Acht. Mit 6636 Punkte stellte der für den 1. FC Kaiserslautern startende 24-Jährige nicht nur eine persönliche Zehnkampf-Bestleistung auf, sondern steigerte seine Hausrekorde auch in sieben Einzeldisziplinen. Beispielsweise kratzte er zum Abschluss des ersten Wettkampftages in Hannover über 400 Meter mit 50,28 Sekunden an der 50-Sekunden-Schallmauer.