Leichtathletik : Zwei Talente aus der Region bei Jugend-Hallen-DM

Sindelfingen Hochspringerin Anna-Sophie Schmitt gehört nach dem nationalen U-18-Vizetitel im Freien auch unterm Hallendach bei den U-20-Juniorinnen zu den Medaillenkandidatinnen.

Anders als für Hallen-DM-Debütantin Schmitz liegen für Anna-Sophie Schmitt die Medaillen in Reichweite. Schmitz ehemalige Vereinskameradin aus Salmtal-Dörbach, die aufs Sportgymnasium in Saarbrücken geht und für den SV GO! Saar 05 startet, wurde bei den letzten Freiluftmeisterschaften U-18-Vizemeisterin im Hochsprung (in der Halle gibt es bei Deutschen Meisterschaften nur eine, vier Jahrgänge umfassende Nachwuchsklasse). In der aktuellen deutschen Jahreshallenbestenliste der Jugend steht sie mit 1,76 Metern an sechster Stelle. Favoritin ist Überfliegerin Johanna Göring (Kornwestheim), die 2021 bereits 1,92 Meter übersprang und damit bis auf einen Zentimeter an den 40 Jahre alten deutschen U-18-Jugendrekord von Andrea Breder (Saarbrücken) heran kam.