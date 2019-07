Leichtathletik : Zwei Wittlicher Leichtathleten vertreten Region Trier bei U-16-DM

Bremen Nur sechs Zentimetern trennen in der Meldeliste der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften des Geburtsjahrgangs 2004 die 14 Hochspringerinnen, die sich um den Titel bewerbe n. Mit dabei ist auch Anna-Sophie Schmitt vom Wittlicher TV (einem Mitgliedsverein der LG Bernkastel-Wittlich).

Die 15-Jährige meisterte in diesem Jahr bereits 1,66 Meter. Ihre stärksten Konkurrentinnen am Sonntag in Bremen kamen bereits über 1,72 Meter.